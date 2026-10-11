Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Marmara Denizi depremi açıklaması: Kritik haritayı paylaştı!
Marmara Denizi’nde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bursa ve Yalova’da hissedildi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının ardından fay hatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak depremin meydana geldiği bölgeye ve İstanbul’un Anadolu Yakası’nda hissedilme nedenine ilişkin açıklamalar yaptı.
Marmara Denizi’nde saat 22.08’de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7,96 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki bazı bölgelerde, Bursa’nın Gemlik ilçesinde ve Yalova’da hissedildiği bildirildi.
Depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntıya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Şener Üşümezsoy, Yalova açıklarında meydana gelen depremin 1894 ve 1999 yıllarında kırılan fay hatlarıyla bağlantılı kollarda gerçekleştiğini belirtti. Depremden büyük bir sarsıntı beklemediğini ifade eden Üşümezsoy, bölgedeki fayların geçmişte yaşanan depremler nedeniyle oluşan stres değişimleriyle ilişkili olduğunu söyledi.