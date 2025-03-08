Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi uyarısı: Zemini en sağlam ve riskli ilçeleri açıkladı

İstanbul’un zemin olarak en sağlam bölgeleri

Katıldığı bir yayında İstanbul’un zemin yapısını değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Aydos, Çamlıca ve Kadıköy'e doğru gelen kesimler sağlam. Maltepe ve Kartal'ın sırt kesimleri de oldukça dayanıklıdır. Ancak Bostancı kıyısında zayıf yerler var. Yukarı bölgeleri ise sağlam. Bu yüzden herkes oralara gitti, yeşil alan kalmadı” dedi.