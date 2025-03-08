Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi uyarısı: Zemini en sağlam ve riskli ilçeleri açıkladı
Olası İstanbul depremiyle ilgili uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'un zemin açısından en sağlam ve en riskli bölgelerini açıkladı.
Uzmanlar, olası bir büyük depremde İstanbul'daki zemin yapısına dikkat çekiyor. Olası 7.0 ve üzeri büyüklüğündeki bir deprem, özellikle zemini zayıf bölgelerde ciddi yıkımlara yol açabilir.
Olası İstanbul depremi korkusu sürerken, yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kentin zemin açısından en sağlam ve en riskli bölgelerini açıkladı.
Aydos, Çamlıca ve Kadıköy’ün bazı kesimlerinin sağlam olduğunu belirten Üşümezsoy, Bakırköy’den başlayan kıyı hattının ve Esenyurt'un kuzeyinin büyük risk taşıdığını söyledi.
İstanbul’un zemin olarak en sağlam bölgeleri
Katıldığı bir yayında İstanbul’un zemin yapısını değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Aydos, Çamlıca ve Kadıköy'e doğru gelen kesimler sağlam. Maltepe ve Kartal'ın sırt kesimleri de oldukça dayanıklıdır. Ancak Bostancı kıyısında zayıf yerler var. Yukarı bölgeleri ise sağlam. Bu yüzden herkes oralara gitti, yeşil alan kalmadı” dedi.