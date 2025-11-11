Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Sındırgı depremi uyarısı: Komşu fayı da kırabilir!
Balıkesir Sındırgı’da dün akşam saatlerinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Son 3 ayda 15 binin üzerinde sarsıntının kaydedildiği bölgede, “öncü mü yoksa artçı mı?” soruları tekrar gündeme geldi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, fay hattındaki hareketliliği değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde son günlerde meydana gelen depremler üzerine konuşan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki fay yapısına dikkat çekti.
Üşümezsoy, Sındırgı çevresinde birbirine paralel halde uzanan çok sayıda küçük ölçekli fay bulunduğunu, bu nedenle büyük bir deprem oluşturma olasılığının düşük olduğunu vurguladı.
Son yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin teknik bilgileri de paylaşan Üşümezsoy, söz konusu sarsıntının bu küçük fay sisteminin kendi iç hareketlerinden kaynaklandığını belirtti. Bölgedeki depremlerin takip edildiğini ve mevcut verilerin büyük bir kırılma ihtimalini işaret etmediğini söyledi.
Prof. Üşümezsoy, Sındırgı altındaki faylarda dikkat çeken bir hareketlilik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bu Sındırgı'nın altında olan bir deprem. Yani daha evvel benim olabilir diye söylediğim hatta, güneye doğru Yaylabayır’a giden bir hat vardı. O tarafa doğru ilerlemedi. Bu, kuzeyde bugün olan ve Sındırgı'nın altında, ilk olan 6.1’lik depremin sanki gerçek artçısı gibi.