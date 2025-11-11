Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Sındırgı depremi uyarısı: Komşu fayı da kırabilir!

Prof. Üşümezsoy, Sındırgı altındaki faylarda dikkat çeken bir hareketlilik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu Sındırgı'nın altında olan bir deprem. Yani daha evvel benim olabilir diye söylediğim hatta, güneye doğru Yaylabayır’a giden bir hat vardı. O tarafa doğru ilerlemedi. Bu, kuzeyde bugün olan ve Sındırgı'nın altında, ilk olan 6.1’lik depremin sanki gerçek artçısı gibi.