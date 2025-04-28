Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yeni İstanbul depremi açıklaması: Fay tamamen kırıldı, tehlike kalmadı
6,2’lik Silivri depremini günler öncesinden bilmesiyle gündem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı televizyon programında İstanbul depremine yönelik yeni açıklamalarda bulundu.
Merkez Üssü Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gelen artçı şoklar devam ederken Marmara depreminin ne zaman ve ne büyüklükte olacağı da vatandaşlar arasında merak konusu olmaya başladı. 6.2'lik deprem uzmanları da ikiye böldü!
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önce tahmin eden Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 23 Nisan'daki sarsıntının ardından yaptığı “Büyük Marmara Depremi riski sona erdi” açıklamasıyla gündem oldu.
Her sözüyle gündemden düşmeyen Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında "Kumburgaz Silivri çukurundaki fay aktif durumda 6.2'lik orada oldu.