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  4. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yeni İstanbul depremi açıklaması: Fay tamamen kırıldı, tehlike kalmadı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yeni İstanbul depremi açıklaması: Fay tamamen kırıldı, tehlike kalmadı

6,2’lik Silivri depremini günler öncesinden bilmesiyle gündem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı televizyon programında İstanbul depremine yönelik yeni açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yeni İstanbul depremi açıklaması: Fay tamamen kırıldı, tehlike kalmadı - Sayfa 1

Merkez Üssü Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gelen artçı şoklar devam ederken Marmara depreminin ne zaman ve ne büyüklükte olacağı da vatandaşlar arasında merak konusu olmaya başladı. 6.2'lik deprem uzmanları da ikiye böldü!

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yeni İstanbul depremi açıklaması: Fay tamamen kırıldı, tehlike kalmadı - Sayfa 2

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önce tahmin eden Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 23 Nisan'daki sarsıntının ardından yaptığı “Büyük Marmara Depremi riski sona erdi” açıklamasıyla gündem oldu.

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yeni İstanbul depremi açıklaması: Fay tamamen kırıldı, tehlike kalmadı - Sayfa 3

Her sözüyle gündemden düşmeyen Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında "Kumburgaz Silivri çukurundaki fay aktif durumda 6.2'lik orada oldu.

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yeni İstanbul depremi açıklaması: Fay tamamen kırıldı, tehlike kalmadı - Sayfa 4

Silivri çukuru derin bir çukur ve fay çok aktif Tekirdağ fayı gibi. Orada olan depremlerde 6.2'lik deprem olur. 2000'den beri diyorum ki burada aktif iki fay var." ifadelerini kullanmıştı.

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