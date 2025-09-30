Prof. Dr. Seyitoğlu'ndan Ankara için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor
Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, başkent için dikkat çeken bir uyarı yaptı. Seyitoğlu, Ankara’da üç aktif fay hattı bulunduğunu ve bu fayların 6,5 ile 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Ankara’nın “deprem açısından güvenli” olduğuna dair yaygın kanaatin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Seyitoğlu, başkentte şehir merkezine yakın üç aktif fay hattı bulunduğunu ifade ederek bunların Eldivan-Elmadağ Tektonik Kaması, Abdüsselam Tektonik Kaması ve Beypazarı Kör Bindirme Zonu olduğunu açıkladı.
"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"
Söz konusu fayların Kuzey Anadolu Fayı, Eskişehir Fayı ve Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu gibi aktif faylara yakın olduğunu ifade eden Seyitoğlu, özellikle Eldivan-Elmadağ tektonik kamasında yaşanabilecek bir kırılmanın, 6,5 ila 7 büyüklüğünde bir deprem yaratabileceğini açıkladı.