Prof. Dr. Seyitoğlu'ndan Ankara için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Söz konusu fayların Kuzey Anadolu Fayı, Eskişehir Fayı ve Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu gibi aktif faylara yakın olduğunu ifade eden Seyitoğlu, özellikle Eldivan-Elmadağ tektonik kamasında yaşanabilecek bir kırılmanın, 6,5 ila 7 büyüklüğünde bir deprem yaratabileceğini açıkladı.