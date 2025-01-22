Prof. Dr. Sözbilir 3 bölgeyi uyardı: Türkiye'de deprem fırtınası yaşanabilir!
Çanakkale Ayvacık’ta 5.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede yıkıcı bir deprem beklenmediğini ancak deprem fırtınalarının yaşanabileceğini ifade etti. 1944 ve 2017 yıllarındaki büyük depremler tekrar gündeme geldi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, dün gece 23.38'de 5.2 ila 5.3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşadı. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak belirtirken, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak açıkladı.
Sarsıntı, 8.65 kilometre derinlikte meydana geldi ve çevre iller de bu hareketi hissetti. Bölgede kısa süreli bir panik yaşanırken, uzmanlar depremin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, meydana gelen depremin Edremit Körfezi'ndeki fay hatlarıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.
"DEPREM FIRTINASI YAŞANMASI MÜMKÜN"
Sözbilir, “Edremit Fayı’nın hareket hızı düşük ve deprem üretme aralığı geniş. Kısa vadede yıkıcı bir sarsıntı beklenmiyor. Ancak Körfez bölgesi, Edremit, Behramkale ve Tuzla faylarının kesişim noktasında bulunduğundan, büyüklüğü 5,3’ten küçük depremlerle sıkça karşılaşılan bir deprem fırtınası yaşanması mümkün” şeklinde açıklamada bulundu.