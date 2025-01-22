Prof. Dr. Sözbilir 3 bölgeyi uyardı: Türkiye'de deprem fırtınası yaşanabilir!

"DEPREM FIRTINASI YAŞANMASI MÜMKÜN"

Sözbilir, “Edremit Fayı’nın hareket hızı düşük ve deprem üretme aralığı geniş. Kısa vadede yıkıcı bir sarsıntı beklenmiyor. Ancak Körfez bölgesi, Edremit, Behramkale ve Tuzla faylarının kesişim noktasında bulunduğundan, büyüklüğü 5,3’ten küçük depremlerle sıkça karşılaşılan bir deprem fırtınası yaşanması mümkün” şeklinde açıklamada bulundu.