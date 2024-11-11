Prof. Dr. Sözbilir, 6 kent için korkutan deprem uyarısında bulundu: Acil önlem alınması gerek

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 2020’deki Elazığ depreminde Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge segmentinin kırıldığını belirterek, 8 Kasım 2024’te yaşanan depremin bu kırıkların enerjisinin transferiyle Pütürge segmentinin kuzey ucundaki Palu segmentinin bir kısmının kırılmasına neden olduğunu açıkladı. Ayrıca, Palu segmentinde daha önce 995, 1789 ve 1874 yıllarında 7 büyüklüğünde yıkıcı depremler gerçekleştiğini ifade etti. Ancak son 100 yılda, bu segmentin birçok kez 5 büyüklüğüne yakın depremler ürettiği vurgulandı.