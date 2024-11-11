Prof. Dr. Sözbilir, 6 kent için korkutan deprem uyarısında bulundu: Acil önlem alınması gerek
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kırılan fay uçlarındaki enerji transferinin yeni depremlere yol açabileceğine dikkat çekerek, 6 il için uyarıda bulundu. Sözbilir, bu bölgelerde acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Elazığ'da 8 Kasım'da gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kırılan fay uçlarındaki enerji transferinin yeni depremleri tetiklediğini vurgulayarak, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin, Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge segmentinin kırılmasından kaynaklandığını belirtti. Sözbilir, bu depremin tetiklemesiyle 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremler arasında bağlantı olduğunu ifade etti. İlk depremde Pütürge fayının güneybatısındaki Erkenek, Pazarcık, Narlı ve Amanos segmentlerinin 7.8 büyüklüğünde bir deprem üreterek, Hatay Havalimanı'na kadar kırılmasına yol açtığını açıkladı.
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 20 Şubat 2023'te Hatay Havalimanı güneyinde gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki Antakya-Defne depreminin, önceki depremler tarafından tetiklendiğini belirtti. Ayrıca, 16 Ekim 2024'teki 5.9 büyüklüğündeki Malatya-Kale depremi, 6 Şubat 2023 ve 24 Ocak 2020 depremlerinin kırık uçları arasında meydana geldi. Sözbilir, yaklaşık bir ay sonra, 8 Kasım 2024’te Pütürge segmentinin kuzeydoğusunda yeni bir deprem yaşandığını ve bu depremin, 2020’deki Elazığ depremi tarafından tetiklendiğini ifade etti.
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 2020’deki Elazığ depreminde Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge segmentinin kırıldığını belirterek, 8 Kasım 2024’te yaşanan depremin bu kırıkların enerjisinin transferiyle Pütürge segmentinin kuzey ucundaki Palu segmentinin bir kısmının kırılmasına neden olduğunu açıkladı. Ayrıca, Palu segmentinde daha önce 995, 1789 ve 1874 yıllarında 7 büyüklüğünde yıkıcı depremler gerçekleştiğini ifade etti. Ancak son 100 yılda, bu segmentin birçok kez 5 büyüklüğüne yakın depremler ürettiği vurgulandı.