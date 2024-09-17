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  4. Prof. Dr. Sözbilir o bölgeye dikkat çekti! 6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir

Prof. Dr. Sözbilir o bölgeye dikkat çekti! 6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir

Bilim insanları, fay hatlarındaki olası etkileri araştırmaya devam ediyor. 6 Şubat'taki depremlerin fay üzerindeki etkilerine değinen Prof. Dr. Sözbilir'den kritik uyarı geldi.

Prof. Dr. Sözbilir o bölgeye dikkat çekti! 6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir - Sayfa 1

Türkiye'nin geçtiğimiz aylarda yaşadığı büyük depremlerin ardından bilim insanları, fay hatları üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir başkanlığındaki bir ekip, Malatya'daki incelemelerin ardından Hatay'ın Altınözü ilçesine geldi.

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Prof. Dr. Sözbilir o bölgeye dikkat çekti! 6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir - Sayfa 2

Burada Ölü Deniz Fay Zonu üzerinde açılan hendeklerde, geçmişte meydana gelen depremlerin izleri araştırılıyor. Elde edilen veriler, bölgenin deprem riskini daha iyi anlamayı ve gelecekteki olası depremlere karşı daha hazırlıklı olmayı sağlayacak.

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Prof. Dr. Sözbilir o bölgeye dikkat çekti! 6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir - Sayfa 3

"6 ŞUBAT'TA ZORLANMIŞ"

Prof. Dr. Sözbilir, Ölü Deniz Fayı'nın son olarak 1800'lü yıllarda kıralarak can ve mal kaybına neden olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

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Prof. Dr. Sözbilir o bölgeye dikkat çekti! 6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir - Sayfa 4

6 Şubat'taki depremlerin fay üzerindeki etkilerine de değinen Prof. Dr. Sözbilir, şu açıklamaları yaptı:

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