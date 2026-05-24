Prof. Dr. Sözbilir'den Adana'daki depreme ilişkin açıklama: Kritik 'Savrun Fayı' uyarısı
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.
AFAD verilerine göre Adana‘nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.26’da yerin 8.6 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin tetiklediği Savrun Fayı üzerinde geliştiğini, 3 yıldır oluşan artçı deprem aktiviteleri sayesinde fay üzerinde biriken enerjinin önemli bir bölümünün boşaldığını belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, yazılı açıklamasında Saimbeyli'deki depremin Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde ve çevre illerde hissedildiğini ifade etti.
Depremin dış merkezinin Savrun Fayı'nın güneybatı segmenti yakınları olduğunu anlatan Sözbilir, "Savrun Fayı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerindeki ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı'nın doğu ucundan başlar, Göksun güneyinden geçerek Kozan ve Kadirli ilçelerine kadar uzanır." ifadelerini kullandı.