Prof. Dr. Sözbilir'den Denizli için artçı deprem uyarısı: 50 kilometre uzunluğunda diri bir fay

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan lığının (AFAD), Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Prof. Dr. Sözbilir'den Denizli'deki depreme ilişkin açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan lığının (AFAD), Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer kabuğunun 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta Denizli olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremin olduğu kesimde bulunan Pamukkale Fay Zonu birbirine paralel kısa fay parçalarından oluştuğundan büyüklüğü 4'e varan artçı depremler gelişebilir." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin Buldan'ın kuzeyinde, 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir, depremin Pamukkale Fay Zonu üzerinde geliştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Pamukkale Fay Zonu 5 fay segmentinden oluşan toplam 50 kilometre uzunluğunda diri bir faydır. Denizli için önemli bir sismik kaynak konumundadır.

