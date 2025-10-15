Prof. Dr. Sözbilir'den İzmir ve Batı Anadolu için korkutan uyarı: Deprem üretme zamanı geldi

"6 İLE 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Simav Fay Zonu’nda da hareketliliğin sürdüğünü belirten Sözbilir, bu fayın yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda ve 7 farklı segmente ayrıldığını, her bir segmentin 6 ila 7,2 büyüklüğünde deprem üretebileceğini ifade etti. 1970 Gediz depremiyle geçmişte büyük bir sarsıntının yaşandığını anımsatan Sözbilir, şu an fayın orta kesimlerinde ciddi bir hareket görülmediğini ancak kuzeyinde sarsıntıların devam ettiğini söyledi.