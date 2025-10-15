Prof. Dr. Sözbilir'den İzmir ve Batı Anadolu için korkutan uyarı: Deprem üretme zamanı geldi
Batı Anadolu fay hattı risk haritası, Ege Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir kentine dikkat çekerek, "İzmir genelindeki faylar sismik anlamda aktif" dedi. Hasan Sözbilir, riskli faylar hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Batı Anadolu’da son günlerde yaşanan sarsıntılarla ilgili önemli uyarılarda bulundu
"SARSINTILAR DEVAM EDEBİLİR"
Prof. Dr. Sözbilir, Batı Anadolu’nun jeotermal potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, bu özelliğin deprem sonrası sarsıntıların devam etmesine neden olabildiğini vurguladı. “Faylar deprem üretmeye başladığı zaman jeotermal sistemin varlığı nedeniyle sarsıntılar hemen bitmiyor. Simav ve Sındırgı faylarında da böyle bir durum yaşanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye genelinde 485 aktif fay bulunduğunu, bunların 200’ünün Batı Anadolu’da yer aldığını belirten Sözbilir, “Bu kabuğun içinde 200'e yakın fay belli dönemlerde deprem üretme potansiyeline sahip. Bunların 6 ve 7 büyüklüğünde deprem üretme gücü var. Bu fayların son yüzyılda 8 tanesi kırılmış durumda. Geri kalan fayların tümü kırılmayı bekliyor.” dedi.
"6 İLE 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"
Simav Fay Zonu’nda da hareketliliğin sürdüğünü belirten Sözbilir, bu fayın yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda ve 7 farklı segmente ayrıldığını, her bir segmentin 6 ila 7,2 büyüklüğünde deprem üretebileceğini ifade etti. 1970 Gediz depremiyle geçmişte büyük bir sarsıntının yaşandığını anımsatan Sözbilir, şu an fayın orta kesimlerinde ciddi bir hareket görülmediğini ancak kuzeyinde sarsıntıların devam ettiğini söyledi.