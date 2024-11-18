Prof. Dr. Sözbilir'den Karadeniz için korkutan deprem uyarısı: Tehlike bilinenden daha yüksek

Prof. Dr. Sözbilir, bölgedeki sismik tehlikenin, mevcut bilgilerle tam olarak değerlendirilemediğini ifade etti. Yeni bilimsel veriler ışığında bölgenin deprem riskinin yeniden analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu gibi depremlerin, bölgede daha ayrıntılı sismolojik araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini belirtti.