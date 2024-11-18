Prof. Dr. Sözbilir'den Karadeniz için korkutan deprem uyarısı: Tehlike bilinenden daha yüksek
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Rize’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi değerlendirerek Doğu Karadeniz’in deprem riskine dikkat çekti.
Prof. Dr. Sözbilir, bölgedeki sismik tehlikenin, mevcut bilgilerle tam olarak değerlendirilemediğini ifade etti. Yeni bilimsel veriler ışığında bölgenin deprem riskinin yeniden analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu gibi depremlerin, bölgede daha ayrıntılı sismolojik araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini belirtti.
Rize’nin Hemşin ilçesinde 15 Kasım günü saat 12.02’de yerin 12,85 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Hemşin’in yanı sıra çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin ardından yaptığı değerlendirmede, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sismik tehlikenin yeterince bilinmediğine dikkat çekti.
Prof. Dr. Sözbilir, bölgenin deprem potansiyelinin yeni bilimsel veriler ışığında detaylı olarak yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Bu tür depremlerin, bölgenin jeolojik yapısının daha kapsamlı araştırmalar gerektirdiğini ortaya koyduğunu ifade etti.
Sözbilir, "15 Kasım'da saat 10.46'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki Doğanşehir-Malatya depremi, artçı depremlerin komşu fayların tetiklenmesinde rol oynadığını göstermesi bakımından önemli. 4.7 büyüklüğündeki Hemşin (Rize) depremi de deprem tehlikesi göreceli düşük olan Doğu Karadeniz gibi bölgelerde de diri fayların varlığını göstermesi bakımından önemlidir.