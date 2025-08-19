Prof. Dr. Şükrü Ersoy uyardı: Marmara'da 7'den büyük deprem her an olabilir, hazır olmak zorundayız!
Balıkesir’de meydana gelen sarsıntıların ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye’nin genelinde deprem tehlikesinin bulunduğunu belirterek afet bilincinin hızla geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ersoy, “Büyük depremler yaşanacak, buna hazır olmak zorundayız." diyerek Marmara'da yaşanacak depreme ilişkin çok kritik uyarılarda bulundu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından, uzmanlar Marmara Bölgesi ve fay hatlarına dikkat çekiyor. Deprem bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye’nin her bölgesinin deprem riski altında olduğunu vurgulayarak önemli açıklamalar yaptı.
"HAZIRLIKLI OLMAK ZORUNDAYIZ"
GerçekGündem'in haberine göre, Kocaeli'de düzenlenen bir söyleşide konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 1999 depreminin ardından geçen süreci değerlendirdi. "Büyük depremler yine olacak, hazırlıklı olmak zorundayız" diyen Ersoy, Türkiye'nin bir afet kültürü geliştirmesi gerektiğini vurguladı.
Ersoy, her depremden sonra aynı konuların konuşulmasının temelinde afet kültürünün eksikliğinin yattığını belirtti. "Türk insanında dayanışma kültürü var ama henüz afet kültürü yok.