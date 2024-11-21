Prof. Dr. Süleyman Pampal, 'fay kırılacak, Adana yıkılacak' yorumuna tepki gösterdi
Adana'da düzenlenen deprem eylem planı çalışmaları kapsamında düzenlenen panele katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana ve çevresindeki fay hatlarıyla ilgili sunum yaptı. Pampal, "Savrun fayı kırılacak, Adana yıkılacak, yeniden büyük deprem olacak" yorumlarına tepki gösterdi.
Büyükşehir Belediyesince deprem eylem planı çalışmaları kapsamında "Adana'da Fay Hatları ve Deprem Paneli" yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem riskine karşı alınabilecek önlemler konusunda çalıştıklarını söyledi.
Bu konuda yapılan toplantılarla olası depremlerde koordinasyonun sağlanması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Karalar, "Afet Koordinasyon Merkezi'ni oluşturduğumuzda hangi sokakların zarar gördüğünü ve hangi arama kurtarma ekibinin nereye gideceğini anında söyleyelim. Ne kadar hızlı müdahale ederseniz o kadar can kurtarma şansınız yüksek oluyor." dedi.