Prof. Dr. Üşümezsoy İstanbul'da deprem beklediği yeri açıkladı: 25 km'lik fay kırılacak
Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da beklenen büyük deprem riskine ilişkin farklı bir görüş dile getirdi. Üşümezsoy, Adalar hattındaki fayın aktif olmadığını ve büyük bir deprem oluşturacak düzeyde stres birikimi bulunmadığını savunurken İstanbul'da deprem beklediği yeri açıkladı. İşte detaylar...
Türkiye, 6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımın etkilerini sürdürürken, kamuoyunda Marmara Denizi ve olası İstanbul depremine yönelik tartışmalar yeniden yoğunlaştı. Çok sayıda uzmanın uyarılarına karşın, deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kamuoyunda tartışma yaratan farklı değerlendirmeler yaptı.
23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem öncesinde bölgeyi ve büyüklük aralığını işaret ettiğini belirten Üşümezsoy’un açıklamaları dikkat çekti.Üşümezsoy, Marmara’daki bazı fay segmentlerinde büyük deprem oluşturacak enerji birikimi bulunmadığını öne sürdü.
ADALAR HATTI
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, özellikle Adalar segmenti üzerinde durarak, bu hattın büyük bir deprem oluşturacak düzeyde enerji taşımadığını belirtti. Kamuoyunda yıllardır süregelen korkunun yersiz olduğunu savunan Üşümezsoy, "İstanbul’da deprem riski bitti.