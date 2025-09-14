Prof. Dr. Üşümezsoy riskli fay hattını işaret etti ve uyardı: 6,8 büyüklüğünde deprem üretir!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede devam eden artçı sarsıntılar hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Balıkesir’de süren artçı sarsıntılarla ilgili değerlendirmede bulunan Üşümezsoy, Sındırgı’daki fayın bazı bölümlerinin henüz tamamen kırılmadığını ve bu nedenle artçı sarsıntıların devam ettiğini belirtti.
"6,5-6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETİR"
Üşümezsoy, mevcut hareketliliğin büyük bir deprem riski oluşturmadığını vurgularken, Simav Fayı’nın hâlâ enerji biriktirdiğini ve 6,5–6,8 büyüklüğünde bir deprem üretebilme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
Sözcü’nün haberine göre, fay hatlarını “ampul” benzetmesiyle anlatan Üşümezsoy, Gediz, Demirci ve Sındırgı faylarının enerjilerini boşalttığını, ancak Simav Fayı’nın hâlâ kırılmadığını ve risk taşıyan bir bölge olduğunu belirtti.