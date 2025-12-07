  1. Ekonomim
Prof. Dr. Üşümezsoy’dan "Adalar Fayı" için dikkat çeken açıklama

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesi’ndeki olası deprem senaryolarını değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sözcü TV’de katıldığı programda Marmara Bölgesi’ndeki olası depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üşümezsoy, Adalar Fayı’nın büyük bir deprem oluşturacak düzeyde stres birikimine sahip olmadığını ifade etti. Yalova–Çınarcık–Esenköy hattının teorik olarak 6,5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli bulunduğunu, ancak bölgede şu an için yeterli enerji birikiminin olmadığını belirtti.

Ayrıca, 1894 yılında meydana gelen depremin bu segmentteki gerilimi büyük ölçüde boşalttığını vurguladı.

Üşümezsoy, "Marmara’daki gerçek risk Silivri–Büyükçekmece arasındaki aktif faydı, ancak bu segment de son yıllarda kırıldı. Kırılan fay yeniden kırılmaz. 

