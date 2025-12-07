Prof. Dr. Üşümezsoy’dan "Adalar Fayı" için dikkat çeken açıklama

Üşümezsoy, Adalar Fayı’nın büyük bir deprem oluşturacak düzeyde stres birikimine sahip olmadığını ifade etti. Yalova–Çınarcık–Esenköy hattının teorik olarak 6,5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli bulunduğunu, ancak bölgede şu an için yeterli enerji birikiminin olmadığını belirtti.