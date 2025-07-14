Prof. Dr. Üşümezsoy'dan korkutan Marmara uyarısı: Deprem riski taşıyan iki yeni bölgeyi açıkladı
23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara depremine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Üşümezsoy, beklenen büyük depremin farklı bölgelerde olabileceğini belirterek, riskin yoğunlaştığı iki yeni noktaya dikkat çekti.
23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin yerini daha önceki analizleriyle öngörerek dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesi’ndeki deprem riskine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BİLİMSEL TEMELDEN YOKSUN"
Üşümezsoy, uzun süredir gündemde olan "İstanbul'da 7.2 büyüklüğünde büyük bir deprem olacak" şeklindeki söylemlerin, yanlış fay hattı modellemelerine dayandığını savunarak bu iddiaları “bilimsel temelden yoksun” ve “asılsız” olarak nitelendirdi.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, YouTube kanalında yayımladığı son videoda, 1999 depreminden sonra stresin Adalar Fayı’na aktarıldığı ve burada 7’nin üzerinde bir deprem beklendiği yönündeki görüşlere sert eleştiriler getirdi.