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  4. Prof. Dr. Üşümezsoy'dan korkutan Marmara uyarısı: Deprem riski taşıyan iki yeni bölgeyi açıkladı

Prof. Dr. Üşümezsoy'dan korkutan Marmara uyarısı: Deprem riski taşıyan iki yeni bölgeyi açıkladı

23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara depremine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Üşümezsoy, beklenen büyük depremin farklı bölgelerde olabileceğini belirterek, riskin yoğunlaştığı iki yeni noktaya dikkat çekti.

Prof. Dr. Üşümezsoy'dan korkutan Marmara uyarısı: Deprem riski taşıyan iki yeni bölgeyi açıkladı - Sayfa 1

23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin yerini daha önceki analizleriyle öngörerek dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesi’ndeki deprem riskine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Prof. Dr. Üşümezsoy'dan korkutan Marmara uyarısı: Deprem riski taşıyan iki yeni bölgeyi açıkladı - Sayfa 2

"BİLİMSEL TEMELDEN YOKSUN"

Üşümezsoy, uzun süredir gündemde olan "İstanbul'da 7.2 büyüklüğünde büyük bir deprem olacak" şeklindeki söylemlerin, yanlış fay hattı modellemelerine dayandığını savunarak bu iddiaları “bilimsel temelden yoksun” ve “asılsız” olarak nitelendirdi.

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Prof. Dr. Üşümezsoy'dan korkutan Marmara uyarısı: Deprem riski taşıyan iki yeni bölgeyi açıkladı - Sayfa 3

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, YouTube kanalında yayımladığı son videoda, 1999 depreminden sonra stresin Adalar Fayı’na aktarıldığı ve burada 7’nin üzerinde bir deprem beklendiği yönündeki görüşlere sert eleştiriler getirdi.

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Prof. Dr. Üşümezsoy'dan korkutan Marmara uyarısı: Deprem riski taşıyan iki yeni bölgeyi açıkladı - Sayfa 4

KUMBURGAZ ÇUKURU'NA DİKKAT ÇEKTİ

Üşümezsoy, kendi Coulomb stres transferi analizlerine dayanarak, İstanbul’u doğrudan tehdit eden asıl riskin Adalar Fayı değil, Kumburgaz çukuru içerisindeki fay segmenti olduğunu vurguladı.

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