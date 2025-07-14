Prof. Dr. Üşümezsoy'dan korkutan Marmara uyarısı: Deprem riski taşıyan iki yeni bölgeyi açıkladı

"BİLİMSEL TEMELDEN YOKSUN"

Üşümezsoy, uzun süredir gündemde olan "İstanbul'da 7.2 büyüklüğünde büyük bir deprem olacak" şeklindeki söylemlerin, yanlış fay hattı modellemelerine dayandığını savunarak bu iddiaları “bilimsel temelden yoksun” ve “asılsız” olarak nitelendirdi.