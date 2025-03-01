Profesör uyardı: Kar yağışı Karadeniz'i rahatlattı ama...

Kar yağışının Karadeniz Bölgesi'nde etkili olduğuna dikkat çeken Demir, "Karadeniz sahil şeridini vuran bir kar yağışıdır. Karadeniz’in ısınması sebebiyle, suyun buharlaşması sonucu bunun kara dönüşmesi ve Karadeniz’deki dağlara çarpması sonucu alınan bir kar yağışıdır. Bu kar yağışı özellikle Karadeniz Bölgesi'ni önümüzdeki günler için biraz rahatlattı. Umuda sevk etti. Çünkü hem Bafra ve Çarşamba Ovaları açısından, hem fındık ve çay tarımı açısından güzel bir gelişmedir. Ancak bu durum bizi rehavete düşürmemelidir. Uzun süreli baktığımızda biz yağışların düzenli gitmesini umut ediyoruz. İlkbahar yağışları devam ederse bu bölgedeki tarım açısından güzel bir gelişmedir. Soğukların havadaki mikropları kırması sağlık açısından, hem de zararlıların yok olması açısından umut verici bir gelişme olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.