Profesör uyardı: Kar yağışı Karadeniz'i rahatlattı ama...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Karadeniz Bölgesi'ne son 8-10 yılın en yoğun kar yağışının düştüğü belirterek, "Bu kar yağışı özellikle Karadeniz Bölgesi'ni biraz rahatlattı. Bu kar yağışı tabi Türkiye genelinde her yerde yağan bir kar yağışı olmadı. Diğer bölgelerde şiddetli kuraklık riski devam ediyor" dedi.
Kuzeyden gelen Sibirya soğukları Karadeniz’i etkisi altına aldı.
Altay kar fırtınası birçok kentte etkili oldu.
Bunun sonucunda Karadeniz son yılların en yoğun karı yağdı.
Kar yağışını değerlendiren Prof. Dr. Yusuf Demir, "Karadeniz Bölgesi son 8-10 yılın en yoğun kar yağışını aldı. Doluluğundan ötürü yavaş yavaş yağması, havanın sıcaklığının belli bir ölçüde düşük olmasından dolayı son zamanların en soğuk günlerini yaşıyoruz. Bu durum karın yer yüzünde daha uzun süre kalarak yavaş yavaş toprağa geçmesini ve toprağa süzülmesini sağlıyor. Bu da güzel ve önemli bir gelişmedir" diye konuştu.
Kar yağışının Karadeniz Bölgesi'nde etkili olduğuna dikkat çeken Demir, "Karadeniz sahil şeridini vuran bir kar yağışıdır. Karadeniz’in ısınması sebebiyle, suyun buharlaşması sonucu bunun kara dönüşmesi ve Karadeniz’deki dağlara çarpması sonucu alınan bir kar yağışıdır. Bu kar yağışı özellikle Karadeniz Bölgesi'ni önümüzdeki günler için biraz rahatlattı. Umuda sevk etti. Çünkü hem Bafra ve Çarşamba Ovaları açısından, hem fındık ve çay tarımı açısından güzel bir gelişmedir. Ancak bu durum bizi rehavete düşürmemelidir. Uzun süreli baktığımızda biz yağışların düzenli gitmesini umut ediyoruz. İlkbahar yağışları devam ederse bu bölgedeki tarım açısından güzel bir gelişmedir. Soğukların havadaki mikropları kırması sağlık açısından, hem de zararlıların yok olması açısından umut verici bir gelişme olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.