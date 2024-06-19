Putin, 24 yıl sonra ilk kez Pyongyang'da
Kuzey Kore lideri Kim ile Pyongyang'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, İki ülke arasındaki ilişkileri genişletecek bir belge hazırlandığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un, Pyongyang'da bir araya geldiği bildirildi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'yi ziyaret eden Putin ile Kim'in görüşmesi başkentte düzenlenen törenle başladı. Görüşme, iki ülkenin bakan ve yetkililerinin katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilere değinerek, "Rusya ve Kuzey Kore, yıllardır sağlam dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri ile birbirine bağlı. Ülkelerimiz arasındaki etkileşim eşitlik ve birbirimizin çıkarlarına karşılıklı saygı ilkelerine dayanıyor." dedi.
Putin, "Ukrayna meselesi dahil olmak üzere Rus politikasına yönelik tutarlı ve değişmez desteğinize değer veriyoruz. Burada, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yıllardır dayatmaya çalıştığı hegemonik ve yayılmacılık politikasına karşı mücadelemizi kastediyorum." diye konuştu.