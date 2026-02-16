Putin'in sır gibi sakladığı gizli kozu! Dünya diken üstünde: 'Bu sadece başlangıç'
Teknoloji geliştikçe dünya üzerindeki riskleri de bir o kadar artıyor. ABD ve Rusya gibi iki nükleer güç dünyada dikkat çekerken, Rusya’nın sır gibi sakladığı gizli kozu global çapta tartışma yarattı.
Dünya artık teknoloji çağında ve dev güçler otoritesini uzayda konuşladırarak gelecek planları kuruyor. Nükleer gücün iki devi ABD ve Rusya, uzay sistemleri için milyar dolarlık yatırımlar yapıyor. Ancak Rusya’nın bugüne kadar gizlediği şeyi kimse bilmiyordu.
Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Batılı liderler, Rusya’nın uzaydaki askeri faaliyetlerinin ulaştığı boyutlar nedeniyle derin bir endişe içerisinde.
"Luch" serisi casus uyduların manevraları ve yörüngeye yerleştirilmesi planlanan nükleer silahlar, modern dünya düzenini felç edebilecek bir tehdit olarak değerlendiriliyor.