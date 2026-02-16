Putin'in sır gibi sakladığı gizli kozu! Dünya diken üstünde: 'Bu sadece başlangıç'

Dünya artık teknoloji çağında ve dev güçler otoritesini uzayda konuşladırarak gelecek planları kuruyor. Nükleer gücün iki devi ABD ve Rusya, uzay sistemleri için milyar dolarlık yatırımlar yapıyor. Ancak Rusya’nın bugüne kadar gizlediği şeyi kimse bilmiyordu.