QS 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması: İlk 500'de 6, 1000'de 17 Türk üniversitesi var

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada, QS, "Çevresel sürdürülebilirlik", "Çevre eğitimi ve Çevre araştırması göstergelerini içeren "Çevresel etki"; "Eşitlik", "Bilgi alışverişi", "Eğitimin etkisi", "İstihdam edilebilirlik ve sonuçlar" ile "Sağlık ve refah" göstergelerini içeren "Sosyal etki" ve "Etik", "İşe alma uygulamaları", "Şeffaflık", "Karar alma" gibi faktörleri içeren "Yönetişim" kategorilerine göre dünyadaki üniversitelerin performanslarını değerlendirdiği QS 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması'na ilişkin Türkiye'ye özel hazırladığı raporu Yükseköğretim Kuruluna iletti.

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