QS 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması: İlk 500'de 6, 1000'de 17 Türk üniversitesi var
Quacquarelli Symonds'ın 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması'nda ilk 500'de 6, ilk binde ise 17 Türk üniversitesi yer aldı.
İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS), çevresel ve sosyal etki ile yönetişim açısından dünyadaki üniversiteleri değerlendirdiği 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması'nı açıkladı.
Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada, QS, "Çevresel sürdürülebilirlik", "Çevre eğitimi ve Çevre araştırması göstergelerini içeren "Çevresel etki"; "Eşitlik", "Bilgi alışverişi", "Eğitimin etkisi", "İstihdam edilebilirlik ve sonuçlar" ile "Sağlık ve refah" göstergelerini içeren "Sosyal etki" ve "Etik", "İşe alma uygulamaları", "Şeffaflık", "Karar alma" gibi faktörleri içeren "Yönetişim" kategorilerine göre dünyadaki üniversitelerin performanslarını değerlendirdiği QS 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması'na ilişkin Türkiye'ye özel hazırladığı raporu Yükseköğretim Kuruluna iletti.
Rapora göre, dünyadaki en iyi ilk 500 üniversite arasına 6, ilk bin arasına ise 17 Türk üniversitesi girdi.
İlk binde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (221)