Radarı görünce yavaşlayanlar dikkat! Artık kurtarmıyor, yapay destekli sistemi devrede
2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan ortalama hız denetim sistemi, trafik kontrollerinde köklü bir değişim yarattı. Artık hız radarını görünce yavaşlamak sürücülerin cezadan kurtulmasına yetmeyecek. İşte yeni sistem hakkında bilmeniz gerekenler...
Akıllı koridorlar ve plaka tanıma teknolojisiyle çalışan bu sistem, sürücülerin belirli yol kesimlerindeki ortalama hızlarını hesaplayarak ihlalleri belirliyor.
Sadece radar noktasında hız düşürmeyi etkisiz hale getiren bu uygulama, cezaları dijital ortamda hazırlayarak sürücülere e-Devlet üzerinden iletiyor.
İçişleri Bakanlığı, 2026 yılıyla birlikte ortalama hız denetim sistemini Türkiye’nin 81 ilinde aktif hale getirdi.