  Radarı görünce yavaşlayanlar dikkat! Artık kurtarmıyor, yapay destekli sistemi devrede

Radarı görünce yavaşlayanlar dikkat! Artık kurtarmıyor, yapay destekli sistemi devrede

2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan ortalama hız denetim sistemi, trafik kontrollerinde köklü bir değişim yarattı. Artık hız radarını görünce yavaşlamak sürücülerin cezadan kurtulmasına yetmeyecek. İşte yeni sistem hakkında bilmeniz gerekenler...

Radarı görünce yavaşlayanlar dikkat! Artık kurtarmıyor, yapay destekli sistemi devrede - Sayfa 1

 Akıllı koridorlar ve plaka tanıma teknolojisiyle çalışan bu sistem, sürücülerin belirli yol kesimlerindeki ortalama hızlarını hesaplayarak ihlalleri belirliyor.

Radarı görünce yavaşlayanlar dikkat! Artık kurtarmıyor, yapay destekli sistemi devrede - Sayfa 2

Sadece radar noktasında hız düşürmeyi etkisiz hale getiren bu uygulama, cezaları dijital ortamda hazırlayarak sürücülere e-Devlet üzerinden iletiyor.

İçişleri Bakanlığı, 2026 yılıyla birlikte ortalama hız denetim sistemini Türkiye'nin 81 ilinde aktif hale getirdi.

İçişleri Bakanlığı, 2026 yılıyla birlikte ortalama hız denetim sistemini Türkiye’nin 81 ilinde aktif hale getirdi.

Ortalama hız nasıl hesaplanıyor?

Ortalama hız nasıl hesaplanıyor?
Sistem, yolun giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilen kameralar aracılığıyla araçların kat ettiği mesafe ile geçen süreyi karşılaştırarak ortalama hızı hesaplıyor.

