Radyoaktif suyun denize tahliyesinde 2. etap başladı
Japonya'da nükleer sızıntı meydana gelen Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun denize tahliyesinin 2. etabına başlandığı açıklandı.
Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonucu hasar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize tahliyesinin ikinci aşamasına geçildi. Santral işletmecisi TEPCO, tahliyenin 2. etabının yerel saatle 10.30 sıralarından başladığını duyurdu.
23 Ekim'e kadar devam etmesi beklenen tahliye kapsamında günde yaklaşık 460 ton arıtılmış suyun denize salınacağı öğrenilirken, 2. etapta deşarj edilecek toplam su miktarının ise yaklaşık 7 bin 800 ton olduğu belirtildi.
Santraldeki binden fazla tankta tutulan 1.34 milyon ton suyun önümüzdeki 30 yılda kontrollü olarak denize bırakılmasını hedefleyen TEPCO, 24 Ağustos'ta başlayan ilk tahliye operasyonu kapsamında yaklaşık 7 bin 788 ton artırılmış suyu başarılı bir şekilde tahliye etmişti.
Son olarak dün TEPCO'dan yapılan açıklamada, arıtılmış sudaki trityum seviyesinin Japon güvenlik standartları kapsamında izin verilen düzeyin 40'ta birine denk gelen litre başına bin 500 bekerelin (1.500 bq/L) çok altında, litre başına 87 bekrel (87 bq/L) olduğu bildirilmişti.