Radyoaktif suyun denize tahliyesinde 2. etap başladı Japonya'da nükleer sızıntı meydana gelen Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun denize tahliyesinin 2. etabına başlandığı açıklandı.

Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonucu hasar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize tahliyesinin ikinci aşamasına geçildi. Santral işletmecisi TEPCO, tahliyenin 2. etabının yerel saatle 10.30 sıralarından başladığını duyurdu. 1 | 6

23 Ekim'e kadar devam etmesi beklenen tahliye kapsamında günde yaklaşık 460 ton arıtılmış suyun denize salınacağı öğrenilirken, 2. etapta deşarj edilecek toplam su miktarının ise yaklaşık 7 bin 800 ton olduğu belirtildi. 2 | 6

Santraldeki binden fazla tankta tutulan 1.34 milyon ton suyun önümüzdeki 30 yılda kontrollü olarak denize bırakılmasını hedefleyen TEPCO, 24 Ağustos'ta başlayan ilk tahliye operasyonu kapsamında yaklaşık 7 bin 788 ton artırılmış suyu başarılı bir şekilde tahliye etmişti. 3 | 6