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Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Yurt genelinde Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Uzmanı anlattı.

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? - Sayfa 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? - Sayfa 2

Yarın sadece batı bölgelerinde yağış görüleceğini belirten Çelik, "Arife gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun tamamında aralıklarla gök gürültülü yağış bekliyoruz." diye konuştu.

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Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? - Sayfa 3

Sıcakların 3-4 derece azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildiren Çelik, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

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Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? - Sayfa 4

Çelik, yağışların İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetinin daha az olacağını anlattı.

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