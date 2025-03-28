Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Yurt genelinde Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Uzmanı anlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yarın sadece batı bölgelerinde yağış görüleceğini belirten Çelik, "Arife gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun tamamında aralıklarla gök gürültülü yağış bekliyoruz." diye konuştu.
Sıcakların 3-4 derece azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildiren Çelik, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olacağını söyledi.