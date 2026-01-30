  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Ramazan ne zaman, oruç tarihi hangi ayda? Ramazan ve bayram takvimi 2026

Ramazan ne zaman, oruç tarihi hangi ayda? Ramazan ve bayram takvimi 2026

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte İslam dünyasının hasretle beklediği Ramazan ayının başlangıç tarihi netleşti. Peki, 2026'da ilk oruç ayın kaçında tutulacak ve Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor? İşte bereketli sofralara geri sayım başlatan o tarihler.

Ramazan ne zaman, oruç tarihi hangi ayda? Ramazan ve bayram takvimi 2026 - Sayfa 1

Müslüman aleminin en hayırlı aylarından olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Oruçların tutulduğu, aile, eş ve dostların bir araya geldiği bu huzurlu günler için artık sayılı günler kaldı. Peki Ramazan ne zaman, oruç tarihi hangi ayda?

1 | 4
Ramazan ne zaman, oruç tarihi hangi ayda? Ramazan ve bayram takvimi 2026 - Sayfa 2

RAMAZAN VE İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Müslümanlar için "bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayı, 2026 yılında 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. İslam alemi, ilk sahur heyecanını 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece yaşayacak. Perşembe sabahı niyetlerin edilmesiyle birlikte, bir ay sürecek olan manevi yolculuk resmen başlayacak.

2 | 4
Ramazan ne zaman, oruç tarihi hangi ayda? Ramazan ve bayram takvimi 2026 - Sayfa 3

Maneviyatın zirve noktası olan ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece olan 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

3 | 4
Ramazan ne zaman, oruç tarihi hangi ayda? Ramazan ve bayram takvimi 2026 - Sayfa 4

2026 RAMAZAN VE BAYRAM TAKVİMİ

Önemli Gün / Gece

Tarih

Gün

Ramazan Başlangıcı

19 Şubat 2026

Perşembe

Kadir Gecesi

16 Mart 2026

Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefesi

19 Mart 2026

Perşembe

Ramazan Bayramı (1. Gün)

20 Mart 2026

Cuma

Ramazan Bayramı (2. Gün)

21 Mart 2026

Cumartesi

Ramazan Bayramı (3. Gün)

22 Mart 2026

Pazar
4 | 4
Bakanlık tek tek ifşa etti: Döner ve sucukta tek tırnaklı eti, kıymada sakatat kullanmışlar!
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti, kıymada sakatat kullanmışlar!
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'a kar yeniden geliyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'a kar yeniden geliyor
Aydın depremle sarsıldı, Prof. Dr. Ercan uyardı: Daha büyük deprem yapmak için gerilecek
Aydın depremle sarsıldı, Prof. Dr. Ercan uyardı: Daha büyük deprem yapmak için gerilecek
Yağmur, kar, rüzgar... Meteoroloji 58 il için sarı kodlu uyarı verdi! İşte hava durumu tahminleri...
Yağmur, kar, rüzgar... Meteoroloji 58 il için sarı kodlu uyarı verdi!