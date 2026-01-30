Ramazan ne zaman, oruç tarihi hangi ayda? Ramazan ve bayram takvimi 2026
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte İslam dünyasının hasretle beklediği Ramazan ayının başlangıç tarihi netleşti. Peki, 2026'da ilk oruç ayın kaçında tutulacak ve Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor? İşte bereketli sofralara geri sayım başlatan o tarihler.
Müslüman aleminin en hayırlı aylarından olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Oruçların tutulduğu, aile, eş ve dostların bir araya geldiği bu huzurlu günler için artık sayılı günler kaldı. Peki Ramazan ne zaman, oruç tarihi hangi ayda?
RAMAZAN VE İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Müslümanlar için "bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayı, 2026 yılında 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. İslam alemi, ilk sahur heyecanını 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece yaşayacak. Perşembe sabahı niyetlerin edilmesiyle birlikte, bir ay sürecek olan manevi yolculuk resmen başlayacak.
Maneviyatın zirve noktası olan ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece olan 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
2026 RAMAZAN VE BAYRAM TAKVİMİ
|
Önemli Gün / Gece
|
Tarih
|
Gün
|
Ramazan Başlangıcı
|
19 Şubat 2026
|
Perşembe
|
Kadir Gecesi
|
16 Mart 2026
|
Pazartesi
|
Ramazan Bayramı Arefesi
|
19 Mart 2026
|
Perşembe
|
Ramazan Bayramı (1. Gün)
|
20 Mart 2026
|
Cuma
|
Ramazan Bayramı (2. Gün)
|
21 Mart 2026
|
Cumartesi
|
Ramazan Bayramı (3. Gün)
|
22 Mart 2026
|
Pazar