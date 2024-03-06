Ramazan'da oruç tutarken uzak durulması gereken yiyecekler (Ramazan ayı için beslenme önerileri) İslam aleminin en önemli aylarından Ramazan'a sayılı gün kalırken vatandaşlar "Oruç tutarken ne yenmeli?" "Ramazan ayında nasıl beslenilmeli?" "Oruçluyken hangi besinlerden uzak durulması gerek?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki Ramazan ayında hangi yiyeceklerden uzak durmak gerek? İşte Ramazan ayı boyunca oruç tutarken uygulanması önerilen beslenme tavsiyeleri...

Ramazan ayının bu yıl da sıcak yaz günlerine rastlaması nedeni ile oruç tutanların sağlıklarına daha fazla önem vermeleri, iftar ve sahur menüleri konusunda daha dikkatli olmaları gerekmekte. 1 | 10

Sahur öğününü atlamamak Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 3 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerekir. Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü bu beslenme tarzı yaklaşık 17 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Bu durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahura mutlaka kalkılmalıdır. 2 | 10

Sahur'da ne yenmeli? Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır. 3 | 10