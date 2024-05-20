Reisi'nin öldüğü kazadan yeni görüntüler
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili yeni görüntüler paylaşıldı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı.
Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.
İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'inin helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi.