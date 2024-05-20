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Reisi'nin öldüğü kazadan yeni görüntüler

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili yeni görüntüler paylaşıldı.

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. 

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Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

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Reisi'nin öldüğü kazadan yeni görüntüler - Sayfa 3

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'inin helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Reisi'nin öldüğü kazadan yeni görüntüler - Sayfa 4

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi.

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