Reisi'nin ölümünün ardından yeniden gündem olan Mahsa Amini kimdir? Mahsa Amini nasıl öldü?
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ı sarsan bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Reisi'nin ölümünün ardından, İran'da geniş çaplı bir protesto dalgasının fitilini ateşleyen Mahsa Amini'nin ölümü yeniden gündem oldu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Helikopterin enkazına saatlerce ulaşılamazken, kaza haberinin hemen ardından İran'ın bazı bölgelerinde havai fişekli kutlamalar yapıldı.
Kutlamalarda Mahsa Amini vurgusu yer aldı ve Reisi'nin ölüm haberlerinin ardından Amini'nin öldürülmesi hatırlatıldı.
Peki Reisi'nin ardından akıllara gelen Mahsa Amini kimdir? Neden ve nasıl öldü?
İran'da geniş çaplı bir protesto dalgasının fitilini ateşleyen Mahsa Amini'nin ölümünün üzerinden üç yıla yakın bir süre geçti. Mahsa Emini'nin polis nezaretinde ölmesinin ardından başörtüsü zorunluluğuyla ilgili tartışmalar yeniden alevlenmişti.
21 Eylül 1999 doğumlu Mahsa Amini, İran İslam Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan ve kamuda örtünme kurallarının uygulanmasını denetleyen Ahlak Polisi tarafından örtüsünün hükûmet standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle Eylül 2022’de tutuklandı.