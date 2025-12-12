Resmi Gazete’de yayımlandı, kurallar sil baştan: Vakıf kiracıları için tahliye kapıda
Vakıflar Genel Müdürlüğü, taşınmazların kiraya verilmesiyle ilgili yönetmelikte radikal değişikliklere gitti. Yeni düzenlemeye göre, kira süresi içinde toplam üç ay kira borcunu ödemeyen kiracılar için tahliye süreci kesinleşti. Bunun yanında kira süreleri ve teminat bedellerinde de yeni dönem başladı. İşte yeni sürece dair tüm detaylar…
Milyonlarca vatandaş ve esnafı ilgilendiren yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Vakıf taşınmazlarına ilişkin kiralama usul ve esasları, Resmi Gazete’de yayımlanan "Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemleri ve Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile baştan aşağı değiştirildi.
Buna göre yapılan değişiklikle kiracıların yükümlülükleri artırılırken, özellikle ödeme disiplini konusunda taviz verilmeyeceği de netleşti. Yani kira dönemi içerisinde kira bedelini, yan giderleri veya ortak giderleri üç ay boyunca ödemeyen kiracılarla sözleşmeler yenilenmeyecek. Ayrıca üç aylık ödememe durumunun art arda olması veya farklı aylarda gerçekleşmesi durumu değiştirmezken, bu kiracıların tahliyesi kira süresinin sona ermesiyle birlikte tebligat yapılarak gerçekleştirilecek.
Yönetmelik değişikliği sadece tahliye şartlarını değil, bunun yanında kiralama sürelerini de yeniden şekillendirdi. Vakıf taşınmazlarında kiralama süresi genel kural olarak bir yıl olarak belirlenmeye devam edecek. Ancak taşınmazın niteliği, kullanım amacı ve fonksiyonuna göre bu süre Genel Müdür onayıyla beş yıla kadar uzatılabilecek. Bu kapsamda, daha önce en fazla üç yıl olarak uygulanan bu istisnai süre, yeni yönetmelikle birlikte beş yıla çıkarılarak kiracılara daha uzun vadeli planlama imkanı sunulmuş oldu. Onarım veya restorasyon gerektiren işlerde ise süreler, projenin niteliğine göre on yıla kadar belirlenebilecek.
Kiralama işlemlerindeki finansal güvenceler de yeni düzenlemeden nasibini aldı. Yapılan değişiklikle, sözleşme öncesi alınacak teminat bedelleri güncellendi. Bu bilgi dahilinde, kiracılardan bir yıllık tahmini kira bedelinin yüzde 6’sından az olmamak kaydıyla geçici teminat alınması hükme bağlandı. Sözleşme imzalanırken alınacak kesin teminat miktarı da yine yıllık kira bedelinin yüzde 6’sı oranında belirlendi.