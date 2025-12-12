Resmi Gazete’de yayımlandı, kurallar sil baştan: Vakıf kiracıları için tahliye kapıda

Yönetmelik değişikliği sadece tahliye şartlarını değil, bunun yanında kiralama sürelerini de yeniden şekillendirdi. Vakıf taşınmazlarında kiralama süresi genel kural olarak bir yıl olarak belirlenmeye devam edecek. Ancak taşınmazın niteliği, kullanım amacı ve fonksiyonuna göre bu süre Genel Müdür onayıyla beş yıla kadar uzatılabilecek. Bu kapsamda, daha önce en fazla üç yıl olarak uygulanan bu istisnai süre, yeni yönetmelikle birlikte beş yıla çıkarılarak kiracılara daha uzun vadeli planlama imkanı sunulmuş oldu. Onarım veya restorasyon gerektiren işlerde ise süreler, projenin niteliğine göre on yıla kadar belirlenebilecek.