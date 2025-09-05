Reyting şampiyonu gazeteciler belli oldu! Fatih Altaylı’nın sırası şaşırttı; işte en çok izlenenler
Marketing Türkiye ve MTM, ağustos ayı itibariyle en çok izlenen gazetecileri açıkladı. Hapishanede yatan Fatih Altaylı’nın izlenme sayıları şaşırtırken, reyting rekoru kadın gazeteciler de belli oldu.
Haber sektörüne damga vurmuş gazetecilerin pek çoğu, artık iş kariyerlerini dijital mecralar üzerinden sürdürüyor.
Tıpkı influencerlar gibi YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında yayın yapan çok sayıda gazeteci var.
Öyle ki YouTube’da kıyasıya bir rekabet olduğunu söylemek mümkün. Kendi kanallarında kişisel yayın yapan erkek ve kadın gazeteciler, her geçene gün daha fazla izlenme ve abone artışı görüyor. Peki bu arenada en çok izlenenler hangileri? İşte Marketing Türkiye ve MTM’ye göre reyting rekoru kıran gazeteciler…
Marketing Türkiye ve MTM’nin elde ettiği verilere göre 25 milyon izlenme, 40 bin yeni abone ve 1,43 milyon beğeniyle Fatih Altaylı Ağustos ayının en dikkat çeken isimlerinden biri. “Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR” yayınlarıyla gündemde kalmayı sürdüren Altaylı, neredeyse tüm metriklerde rakiplerini geride bıraktı. Özellikle bu artış, Altaylı’nın cezaevine girmesinin ardından yaşandı.