Rize deprem bölgesi mi? Rize'de yıkıcı fay hattı var mı? İki uzmandan Rize açıklaması
AFAD verilerine göre Rize’de gerçekleşen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Rize, Trabzon, Giresun gibi illerde fay hattı olup olmadığı oldukça merak konusu haline geldi. Peki Rize’deki deprem ne anlama geliyor? Bölgeden geçen bir fay hattı var mı, daha büyük bir deprem olur mu? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Rize’deki depremi yorumladı.
Rize'de 15 Kasım Cuma günü meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliği 12.85 kilometre olarak kaydedildi. Rize'nin yanı sıra Trabzon, Giresun gibi Karadeniz illerinde de sarsıntılar hissedildi.
RİZE’DE FAY HATTI VAR MI?
Rize ve çevresinde Karadeniz’in kuzeyinden geçen Doğu Karadeniz Fay Hattı bulunuyor.
Peki Rize'de daha büyük bir deprem olur mu? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Rize’deki depremi yorumladı.