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  4. Rize'de kot farkı nedeniyle sitenin giriş kapıları 20 metre yukarıda kalınca çözüm böyle bulundu

Rize'de kot farkı nedeniyle sitenin giriş kapıları 20 metre yukarıda kalınca çözüm böyle bulundu

Rize'de 3 bloktan oluşan sitenin bir apartmanının giriş kapıları kot farkı nedeniyle 20 metre yukarıda kalınca apartmana girişlerin daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılması için asansör yaptırıldı.

Rize'de kot farkı nedeniyle sitenin giriş kapıları 20 metre yukarıda kalınca çözüm böyle bulundu - Sayfa 1

Rize merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde 128 dairenin bulunduğu 3 bloktan oluşan Çiftekavak Konutları bir süre önce inşa edildi.

İnşaat firması yetkilileri de bina giriş kapıları kot farkı nedeniyle yoldan 20 metre yüksekte kalınca ulaşımı kolaylaştırmak için çözüm yolu için arayışa geçti.

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Rize'de kot farkı nedeniyle sitenin giriş kapıları 20 metre yukarıda kalınca çözüm böyle bulundu - Sayfa 2

Hem yaşlıların hem de engellilerin merdivenleri çıkmakta zorlanmasıyla birlikte çevre duvarına asansör kurulmasına karar verildi.

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Rize'de kot farkı nedeniyle sitenin giriş kapıları 20 metre yukarıda kalınca çözüm böyle bulundu - Sayfa 3

Siteye yaya ulaşımını merdiven ve araç yolunun ardından da asansör ile giriş kapılarına daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılacak projenin çalışmalarına başlandı. 

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Rize'de kot farkı nedeniyle sitenin giriş kapıları 20 metre yukarıda kalınca çözüm böyle bulundu - Sayfa 4

Taş duvarın bir kısmı içeri alınarak asansör boşluğu oluşturuldu.

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