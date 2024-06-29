Rize'de kot farkı nedeniyle sitenin giriş kapıları 20 metre yukarıda kalınca çözüm böyle bulundu
Rize'de 3 bloktan oluşan sitenin bir apartmanının giriş kapıları kot farkı nedeniyle 20 metre yukarıda kalınca apartmana girişlerin daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılması için asansör yaptırıldı.
Rize merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde 128 dairenin bulunduğu 3 bloktan oluşan Çiftekavak Konutları bir süre önce inşa edildi.
İnşaat firması yetkilileri de bina giriş kapıları kot farkı nedeniyle yoldan 20 metre yüksekte kalınca ulaşımı kolaylaştırmak için çözüm yolu için arayışa geçti.
Hem yaşlıların hem de engellilerin merdivenleri çıkmakta zorlanmasıyla birlikte çevre duvarına asansör kurulmasına karar verildi.
Siteye yaya ulaşımını merdiven ve araç yolunun ardından da asansör ile giriş kapılarına daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılacak projenin çalışmalarına başlandı.
Taş duvarın bir kısmı içeri alınarak asansör boşluğu oluşturuldu.