Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu
Adıyaman'da bulunan Tharsa Antik Kenti'ndeki kazılarda, Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu.
Tharsa Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu.
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Adıyaman'da bulunan Roma dönemine ait ve içerisinde kaya mezarı bulunan Kuyulu Köyü sınırlarındaki antik kentte kazı ve temizlik çalışmaları 20 işçiyle sürüyor.
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Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde roma dönemine ait oda mezara rastlanıldı.
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Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, gazetecilere, kentin bir açık hava müzesi olduğunu söyledi.
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