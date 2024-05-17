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  4. Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu

Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu

Adıyaman'da bulunan Tharsa Antik Kenti'ndeki kazılarda, Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu.

Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu - Sayfa 1

Tharsa Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu.

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Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu - Sayfa 2

Adıyaman'da bulunan Roma dönemine ait ve içerisinde kaya mezarı bulunan Kuyulu Köyü sınırlarındaki antik kentte kazı ve temizlik çalışmaları 20 işçiyle sürüyor.

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Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu - Sayfa 3

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde roma dönemine ait oda mezara rastlanıldı.

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Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu - Sayfa 4

Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, gazetecilere, kentin bir açık hava müzesi olduğunu söyledi.

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