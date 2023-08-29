Rosatom, Sibirya'da 2. uranyum işleme tesisini kuruyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rusya'daki seyreltilmiş uranyum stoklarının yönetilmesi ve kullanılmasına yönelik uzun vadeli bir proje kapsamında kurulan W2-ECP adlı tesis, flor giderme işlemi yoluyla DUHF'u daha kararlı uranyum okside dönüştürüyor. Böylece tesis, uranyum zenginleştirilmesi sırasında ortaya çıkan kararsız bir atık ürünü olan DUHF'un birikmesini önlemeyi hedefliyor.

Hızlı nötron reaktörlerinde karışık oksit yakıt üretimi için de bir hammadde olma niteliği taşıyan seyreltilmiş uranyum oksit, Beloyarsk Nükleer Güç Santrali'nin sodyum soğutmalı BN-800 hızlı reaktöründe kullanılıyor. Aynı madde Rusya'nın Tomks bölgesinde bulunan Seversk'te inşa edilen Brest-OD-300 kurşun soğutmalı hızlı reaktörü çalıştıracak olan geliştirilmiş uranyum-plütonyum karışımı nitrür yakıtının da bir bileşeni olma özelliği taşıyor.