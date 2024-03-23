Rusya, olay yerindeki silahların görüntülerini yayınladı

Rusya Soruşturma Komitesi, olay yerindeki tüm silah ve mühimmata el koydu. Olaya ilişkin ilk görüntüleri yayınlayan Rusya Soruşturma Komitesi, elde edilen delillerde genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğünü ve tüm kamera görüntülerine de el konulduğunu açıkladı.