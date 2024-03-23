Rusya, olay yerindeki silahların görüntülerini yayınladı
Rusya, başkent Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen saldırıda olay yerindeki tüm silah ve mühimmatın da yer aldığı görüntüleri yayınladı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus Belediye Binası'nda düzenlenen konsere gerçekleştirilen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda olay yerindeki tüm silah ve mühimmatın da yer aldığı görüntüleri yayınladı.
Olayın ardından soruşturma başlatan Rusya Soruşturma Komitesi müfettişleri, kriminologlar ve uzmanların yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) operasyonel birimleriyle birlikte yürütülen soruşturma faaliyetlerini sürdürüyor.
Rusya Soruşturma Komitesi, olay yerindeki tüm silah ve mühimmata el koydu. Olaya ilişkin ilk görüntüleri yayınlayan Rusya Soruşturma Komitesi, elde edilen delillerde genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğünü ve tüm kamera görüntülerine de el konulduğunu açıkladı.
Saldırganlar Ukrayna sınırında yakalandı
Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planlayan saldırganların sınırdaki Bryansk bölgesinde gözaltına alındığını duyurdu.