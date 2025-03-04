Rusya-Ukrayna Savaşı’nda olası senaryolar!

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ

Savaşın nedenleri arasında; Rusya'nın Ukrayna'yı kendi etki alanında tutmak ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesini engellemek istemesi, Ukrayna’nın Avrupa Birliği ve NATO ile yakınlaşarak Batı ile entegre olmak istemesi, Rusya’nın Ukrayna'yı tarihsel ve kültürel olarak kendi parçası olarak görmesi ve Rusya’nın, Ukrayna'da yaşayan Rus azınlığın haklarını koruduğunu iddia etmesi yer almaktadır.