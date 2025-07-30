Rusya'daki 8.8'lik deprem dünyayı alarma geçirdi: Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?

Bölgenin dünyanın bilinen en büyük depremlerinin meydana geldiği bir kuşak olduğunu ve Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırıldığını ifade eden Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV'ye yaptığı açıklamada "Birkaç yıldır 8'in üzerinde deprem olmuyordu dünyada. Ortalama yılda 1 defa olurdu. Bu açık kapanmış oldu" dedi.