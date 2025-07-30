Rusya'daki 8.8'lik deprem dünyayı alarma geçirdi: Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 8.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından ilk tsunami dalgaları Japonya kıyılarına kadar ulaştı. Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgenin dünyanın bilinen en büyük depremlerinin meydana geldiği bir kuşak olduğunu ve Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırıldığını söyledi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ""Kamçatka bölgesinde meydana gelen deprem 'mega deprem' olarak adlandırılabilir. Tabii ki bu kadar büyük depremler komşu fayları da tetikleyebilir" dedi. Peki Türkiye'de bu kadar büyük bir deprem olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy bu soruya net yanıt verdi.
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremi uzmanlar değerlendirdi.
Bölgenin dünyanın bilinen en büyük depremlerinin meydana geldiği bir kuşak olduğunu ve Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırıldığını ifade eden Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV'ye yaptığı açıklamada "Birkaç yıldır 8'in üzerinde deprem olmuyordu dünyada. Ortalama yılda 1 defa olurdu. Bu açık kapanmış oldu" dedi.
ARTÇILARI 7'NİN ÜZERİNDE OLACAK
Bu büyük depremlerin Pasifik Okyanusu tabanının diğer kıtaların altına dalmasıyla meydana geldiğini ifade eden Tüysüz, 7'nin üzerinde artçıların devam ettiğine dikkat çekerek uzunca bir süre de devam etmesinin beklendiğini söyledi.