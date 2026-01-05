  1. Ekonomim
  4. Rüzgar, buzlanma ve çığ uyarısı! Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler

Rüzgar, buzlanma ve çığ uyarısı! Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il tahminler

MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneybatı yönlerden kuvvetli; Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 5 Ocak 2026 il il hava durumu tahminleri

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat), Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve don olayı uyarısı: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bekleniyor.

BURSA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleriden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

