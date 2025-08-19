Saat verildi: Evde, işte, sokakta herkes etkilenecek! Kadıköy, Esenler, Beykoz, Sarıyer, Esenyurt...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 23 ilçede, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise 7 ilçede, 20 Ağustos Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu.

Planlı yatırım, bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilerin hangi saatlerde ve hangi mahallelerde olacağı da detaylı şekilde açıklandı.

İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 20 Ağustos tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı…