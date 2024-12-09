Saatler sürecek hemen kontrol edin! İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ duyurdu
10 Aralık salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleri BEDAŞ duyurdu. Saatlerce sürecek elektrik kesintileri 22 ilçede yaşanacak. "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi, elektrikler ne zaman gelecek?, elektrik kesintisi sorgulama, elektrik arıza" şeklinde araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'da Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerinde planlı kesintisi yapılacağını duyurdu.
İşte 10 Aralık salı günü elektrik kesintileri...