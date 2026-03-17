Sabit radar noktaları belli oldu: Bayramda hız sınırını aşanlara rekor ceza yolda
Ramazan bayramı için artık sayılı saatler kaldı. 2026’da trafik cezaları en çok konuşulan meselelerden biri. Bayramda da yine cezalar ağızlardan düşmeyecek. Zira EGM, bayramda aktif olarak çalışacak sabit radar noktalarını açıkladı.
Ramazan bayramı için sayılı günler kalırken, Emniyet Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da sabit ve gezen radar noktalarını açıkladı. Bayram süresi boyunca anbean çalışacak radarlar, kurallara uymayanları büyük cezalarla karşı karşıya bırakacak.
Yaklaşan bayram tatiliyle Türkiye genelinde milyonlarca sürücü yollara dökülmeye hazırlanıyor; ancak bu yıl trafik denetimleri her zamankinden çok daha sıkı. Otoyollarda ve çevre yollarında kurulu sabit radar noktaları (TEDES dâhil) ve gezici ekipler, hız limitlerini aşanları anında tespit ederek ceza yağdıracak.
Sürücüler için asıl sarsıcı haber ise Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte gelen kademeli ceza sistemi ve fahiş tutarlar.
RADAR CEZASI 30 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR
Öyle ki, hız sınırını çok yüksek oranda aşmanın bedeli tam 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Peki bu, bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlar için ne anlama geliyor? Artık "biraz hızlatsam bir şey olmaz" devri kapandı; çünkü radar toleransları oldukça daraldı ve cezalar el yakıyor.