Sadece 1 tane var. Milyonların aklını kurcalayan Türkiye’deki sığınaklar ne durumda?
İsrail – İran çatışmaları sırasında ülkemizde yaşayan milyonlarca insan Türkiye’deki sığınakların durumunu öğrenmeye çalışıyor.
Aylardır Gazze’de işgal saldırıları gerçekleştiren ve bu durumu tüm Orta Doğu’ya yaşatma hayali kuran İsrail 13 Haziran’da İran’a saldırdı.
İran’ın da misillemesiyle karşılıklı olarak iplerin gerildiği bölgede İsrailliler sığınaklara kaçarken İran’daki siviller de savaş riskinin olmadığı bölgelere göç etmeye başladı.
Büyük paniklerin yaşandığı İran’da sığınak olmaması ve İsrail’deki sığınak kültürü on milyonlarca vatandaşın aklına aynı soruyu getirdi; ‘Türkiye’de sığınak var mı, varsa nerede?’.