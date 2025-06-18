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  4. Sadece 1 tane var. Milyonların aklını kurcalayan Türkiye’deki sığınaklar ne durumda?

Sadece 1 tane var. Milyonların aklını kurcalayan Türkiye’deki sığınaklar ne durumda?

İsrail – İran çatışmaları sırasında ülkemizde yaşayan milyonlarca insan Türkiye’deki sığınakların durumunu öğrenmeye çalışıyor.

Sadece 1 tane var. Milyonların aklını kurcalayan Türkiye’deki sığınaklar ne durumda? - Sayfa 1

Aylardır Gazze’de işgal saldırıları gerçekleştiren ve bu durumu tüm Orta Doğu’ya yaşatma hayali kuran İsrail 13 Haziran’da İran’a saldırdı.

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Sadece 1 tane var. Milyonların aklını kurcalayan Türkiye’deki sığınaklar ne durumda? - Sayfa 2

İran’ın da misillemesiyle karşılıklı olarak iplerin gerildiği bölgede İsrailliler sığınaklara kaçarken İran’daki siviller de savaş riskinin olmadığı bölgelere göç etmeye başladı.

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Sadece 1 tane var. Milyonların aklını kurcalayan Türkiye’deki sığınaklar ne durumda? - Sayfa 3

Büyük paniklerin yaşandığı İran’da sığınak olmaması ve İsrail’deki sığınak kültürü on milyonlarca vatandaşın aklına aynı soruyu getirdi; ‘Türkiye’de sığınak var mı, varsa nerede?’.

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Sadece 1 tane var. Milyonların aklını kurcalayan Türkiye’deki sığınaklar ne durumda? - Sayfa 4

TÜRKİYE’NİN SIĞINAĞI YOK

Vatandaşlar konuyu detaylıca araştırsa da Türkiye’de sığınak yok. Özellikle tarih boyunca şiddetli savaşların yaşandığı ülkemizde sığınak kültürünün gelişmemiş olması şaşkınlıkla karşılanıyor.

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