Sadece bir rehberle gidilebiliyor: İlk kez görüntülendi

Tarihi bir sığınak olarak kullanılmış olan Irınkara Mağarası, ziyaretçilerine dağ keçilerini izleme ve kanyonlar arasında doğa yürüyüşü yapma imkanı da sunuyor.

Tırmanış tutkunları için mağaranın bulunduğu kanyon, yüksekliği ve dik yapısıyla mükemmel bir tırmanış rotası oluşturuyor.