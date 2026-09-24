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Sadece çatısı kaldı! Gören dönüp bir daha bakıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından adeta toprağa gömülen 3 katlı binanın yalnızca çatısı yüzeyde kaldı. Alüvyonların birikmesiyle büyük bölümü toprak altında kalan bina, selin izlerini görmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

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Sadece çatısı kaldı! Gören dönüp bir daha bakıyor - Sayfa 1

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de meydana gelen ve Batı Karadeniz'de büyük yıkıma yol açan sel felaketinin izleri, aradan geçen yıllara rağmen bölgede görülmeye devam ediyor.

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Sadece çatısı kaldı! Gören dönüp bir daha bakıyor - Sayfa 2

Selden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Bozkurt'ta onlarca bina zarar görürken, 65 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise kayboldu.

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Sadece çatısı kaldı! Gören dönüp bir daha bakıyor - Sayfa 3

İlçede yürütülen çalışmalarla yaşam yeniden normale dönerken, selin bıraktığı bazı izler ise adeta geçmişin tanığı olarak varlığını sürdürüyor.

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Sadece çatısı kaldı! Gören dönüp bir daha bakıyor - Sayfa 4

3 katlı binanın sadece çatısı dışarıda kaldı

Ezine Çayı'nın kenarında bulunan ve sel felaketinde ayakta kalan 3 katlı bir bina, yıllar sonra görenlerin dikkatini çekiyor.

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