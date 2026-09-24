Sadece çatısı kaldı! Gören dönüp bir daha bakıyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından adeta toprağa gömülen 3 katlı binanın yalnızca çatısı yüzeyde kaldı. Alüvyonların birikmesiyle büyük bölümü toprak altında kalan bina, selin izlerini görmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de meydana gelen ve Batı Karadeniz'de büyük yıkıma yol açan sel felaketinin izleri, aradan geçen yıllara rağmen bölgede görülmeye devam ediyor.
Selden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Bozkurt'ta onlarca bina zarar görürken, 65 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise kayboldu.
İlçede yürütülen çalışmalarla yaşam yeniden normale dönerken, selin bıraktığı bazı izler ise adeta geçmişin tanığı olarak varlığını sürdürüyor.