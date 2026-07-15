Sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı: İşte yağış beklenen iller (15 Temmuz 2026 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.