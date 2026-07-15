Sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı: İşte yağış beklenen iller (15 Temmuz 2026 hava durumu)
Meteoroloji, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü için hava durumu raporunu yayımladı. Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon ve Rize'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın ise; öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu