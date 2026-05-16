Sağanak yağış devam edecek: Meteoroloji il il uyardı (İşte 16 Mayıs 2026 hava durumu)
Meteoroloji, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Doğu Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE BATI KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.