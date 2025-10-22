Sağanak yağış, sis, pus... Yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri...
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu ve Samsun, Adana, Hatay ve Edirne'nin güneyinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor. İşte 22 Ekim il il hava durumu tahminleri…
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar: Genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Kırklareli çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 25°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.