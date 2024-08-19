Sağlık Bakanlığı açıkladı: 11 soruda 'Maymun Çiçeği' hastalığı
Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde hızla yayılan 'Maymun Çiçeği' virüsü hakkında vatandaşların merak ettiği soruların cevaplarını yayımladı.
Maymun Çiçeği virüsü hakkında en çok merak edilen sorular belirlendi. "M-Çiçeği (MPox) Rehberi”ne göre cevaplandı. Bilgilendirici içerik Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
İşte sık sorulan sorular ve cevapları:
1- Maymun Çiçeği nedir?
Klinik olarak daha hafif olmasına rağmen, semptomları geçmişte çiçek hastalarında görülenlere benzer ve nadiren ölümcül viral bir zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs) olmakla birlikte insandan insana da bulaşabilmektedir. 1980 yılında çiçek hastalığının eradikasyonunun ilanı ve sonrasında çiçek aşısının uygulamasının durdurulması ile M-Çiçeği nadir de olsa özellikle Orta ve Batı Afrika’da görülen bir hastalık haline gelmiştir.
2- Maymun Çiçeği için ne zaman test yaptırılmalıdır?
M-Çiçeği olduklarını düşünen veya M-Çiçeği olan biriyle yakın temas halinde olan kişilerin, bir sağlık kuruluşuna başvurması ve test yapılması gerekip gerekmediğine karar verilmesi gerekir. Doktorunuz test yaptırmanız gerektiğine karar verirse, örnekleri alacak ve bunları test için uygun bir laboratuvara gönderecektir.