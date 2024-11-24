SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başladı mı, ne zaman?
Binlerce öğretmen atamalarının ardından gözler bir kez daha Sağlık Bakanlığı’na çevrildi. Binlerce kişinin merakla beklediği sağlık personel alımı için heyecanlandıran açıklama Bakan Memişoğlu’ndan geldi. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024; Sağlık Bakanlığı 36 bin personel ne zaman, KPSS puanı kaç gerekiyor?
Binlerce öğretmenlik hayali kuran adaylar, 23 Kasım’da sürpriz bir atama ile istediklerini almayı başardı. Şanslı adaylar, Öğretmen ataması kapsamında mesleğinin ilk adımını resmen atmış oldu. Öğretmen atamasının ardından gözler bir kez daha sağlık personeli alımına çevrildi.
İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024; Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, kaç kişi alınacak KPSS puanı kaç olması gerekiyor?
Meraklı bekleyiş devam ederken, KPSS ile yapılacak Sağlık Bakanlığı personel alımı için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat Bakan Memişoğlu’nun yaptığı bir açıklamada, 2024 yılı içinde sağlık personeli alımının yapılmayacağı, 2025 planlamasının ise önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceği ifadesinde bulundu.