SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başladı mı, ne zaman?



Meraklı bekleyiş devam ederken, KPSS ile yapılacak Sağlık Bakanlığı personel alımı için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat Bakan Memişoğlu’nun yaptığı bir açıklamada, 2024 yılı içinde sağlık personeli alımının yapılmayacağı, 2025 planlamasının ise önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceği ifadesinde bulundu.